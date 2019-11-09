РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

1 фото
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Тамбов» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

Sports.ruвчера в 10:25

Футбол, РПЛ, Ростов - Тамбов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 07:30

«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Чемпионатвчера в 05:30

«Ростов» — «Тамбов». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Культура

Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны

REGNUM 08 ноября в 06:58
Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Гаджеты

MAG1 — современный нетбук с экраном высокого разрешения, нормальной платформой и модемом LTE

В сентябре в продажу поступил нетбук MAG1 с экраном диагональю 8,9 дюйма разрешением 2560 х 1600 пикселей и процессором Core m3-8100Y.
iXBT.com вчера в 06:27
Происшествия

Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Спорт

В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»

Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Газета.Ru 03:58
Общество

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

RT на русском 05:47
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 08 ноября в 11:28
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол

Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
ProstoProSport 02:23
Политика

МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
Политика

Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM вчера в 13:20
Происшествия

В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее

Российская газета 06:12
Политика

Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании

Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым

Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма вчера в 12:17
Общество

Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
Газета.Ru 07:10
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Экономика

Центробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%

Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.
Znak.com 08 ноября в 21:26
Происшествия

Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки

Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Политика

У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Коммерсантъ 07:15
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru вчера в 12:32
Культура

Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»

Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
СоцИнформБюро 06:12
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на остановке в Барнауле

Толк 04:35
Политика

Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают сообщения Би-би-си о заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для начала проведения проверки.
Капитал страны 07 ноября в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное