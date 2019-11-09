РПЛ
Чемпионат«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Тамбов» на «Чемпионате» Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
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Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны
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URA.Ru 05:22
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На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
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MAG1 — современный нетбук с экраном высокого разрешения, нормальной платформой и модемом LTE
В сентябре в продажу поступил нетбук MAG1 с экраном диагональю 8,9 дюйма разрешением 2560 х 1600 пикселей и процессором Core m3-8100Y.
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Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
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В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
ProstoProSport 02:23
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
Политика
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
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Российская газета 06:12
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
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Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма вчера в 12:17
Общество
Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова
Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
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Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.
Znak.com 08 ноября в 21:26
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
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Политика
У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
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Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru вчера в 12:32
Культура
Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»
Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
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Политика
Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают сообщения Би-би-си о заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для начала проведения проверки.
Капитал страны 07 ноября в 10:14