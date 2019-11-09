РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 149 рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Чемпионат05:30

Футбол, РПЛ, Ростов - Тамбов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru07:30

«Ростов» — «Тамбов». Видеотрансляция

Sport24.ru06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Футбол

«Тамбов» на выезде обыграл «Ростов»

В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.
ODDS.ru 10:24
Культура

Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»

Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Политика

Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ

В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском вчера в 15:58
Происшествия

В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

Известия 08:38
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России

Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".
Российская газета 09:42
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Экономика

Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд

По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 06 ноября в 08:01
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Происшествия

В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

Известия 09:24
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Хоккей

TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало»

Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 03:53
Хоккей

Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Футбол

«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

Lenta.ru 09:26
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Футбол

Витесс — Гронинген 1:2

В матче тринадцатого тура чемпионата Нидерландов "Витесс", возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел домашнее поражение от "Гронингена".
Bobsoccer вчера в 15:56
Авто

CNN: электропикап Tesla будет стоить $50 тыс

ТАСС 08:21
Политика

Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева: «Я иногда ночами устаю, а Паша в сексе ненасытный»

34-летняя Ляйсан Утяшева старается быть идеальной женой.
StarHit.ru 02:00
Футбол

Брендан Роджерс может сменить Эмери в «Арсенале»

В случае победы "Лестера" в предстоящем матче Унаи Эмери может покинуть свой пост в ближайшие дни.
Bobsoccer 01:47
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное