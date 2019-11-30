РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРостов — Урал 0:0

Ростов — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
18′
Алексей Козлов
41′
55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
65′
68′
Артем Фидлер
70′
Денис Поляков
71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
82′
84′
Андрей Егорычев
90′+2′
Владимир Ильин
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ — 0:0. Команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Клуб из Екатеринбурга, имея в своем активе 21 очко, находится на девятом месте.
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