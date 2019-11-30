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Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.