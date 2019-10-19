РПЛ
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Ростова» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
Зенит
|Вратарь
41
|Защитник
3
6
15
44
|Полузащитник
5
17
27
|Нападающий
7
11
22
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
5
28
34
78
|Полузащитник
7
8
11
17
19
|Нападающий
14
Победная серия ростовчан составляет два матча. В своем последнем матче «Ростов» одержал уверенную победу над ЦСКА (1:3). Специалисты букмекерской компании Pinnacle явным фаворитом матча называют «Зенит», предлагая на и победу коэффициент 1.5. Шансы «Ростова» на победу оценили коэффициентом 6.3.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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