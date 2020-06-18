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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ростов» готовится сыграть с «Сочи» игроками академии

«Ростов» в настоящий момент обсуждает вопрос о том, чтобы сыграть против «Сочи» в двадцать третьем туре Премьер-лиги футболистами академии. Речь идёт об игроках 2003 года рождения, сообщает журналист Константин Алексеев в своём Telegram-канале.
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Спорт-Экспрессвчера в 12:26
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В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
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ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
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В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

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Дочь Ефремова намерена стать опекуном сильно пьющей матери

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