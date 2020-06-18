Коронавирус
Евро-футбол.ру«Ростов» готовится сыграть с «Сочи» игроками академии
«Ростов» в настоящий момент обсуждает вопрос о том, чтобы сыграть против «Сочи» в двадцать третьем туре Премьер-лиги футболистами академии. Речь идёт об игроках 2003 года рождения, сообщает журналист Константин Алексеев в своём Telegram-канале.
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«Ростов» рассматривает возможность проведения матча в Сочи игроками младше 18 лет
Спорт-Экспрессвчера в 12:26
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Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Газета.Ru 08:11
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней
Запасов питьевой воды Симферополю хватит на 90 дней. На случай дефицита приняты меры. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
News.ru 09:02
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Общество
В Пензенском регионе стартовал второй этап снятия ограничений
Согласно документу, деятельность могут возобновить музеи и библиотеки, но с соблюдением ряда условий (приём по предварительной записи, социальное дистанцирование не менее 5 метров, ограничение числа посетителей в зале, использование средств индивидуальной защиты).
Пенза-онлайн 07:57
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
Общество
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Кино
Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе
iReactor 07:48
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Общество
Гендиректором «Ильюшина» стал первый замглавы ОАК Ярковой
Новым гендиректором авикомплеса "Ильюшин" (производитель и разработчик транспортных самолетов, входит в ОАК госкорпорации "Ростех") стал первый замглавы Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой, сообщили в ОАК.
Интерфакс 07:17
Здоровье
Опасные для зрения болезни назвал доктор Мясников
Специалист рассказал, что такие заболевания, как гипертония и сахарный диабет, в значительной степени сказываются на человеческом зрении.
Evo-rus.com 07:48
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00