РПЛ
Нева Спорт«Ростов» и «Динамо» проведут заключительные матчи девятого тура РПЛ
|25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
|45′+1′
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
24
Евгеньев
34
Рауш
22
Жоаозиньо
6
Юсупов
5
Филипп
15
Нойштедтер
11
Шиманьский
10
Игбоун
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
3
Аликин
27
Неделчару
2
Круговой
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
10
Тилль
57
Кротов
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся два заключительных матча. Московское «Динамо» на домашнем стадионе примет башкирскую «Уфу». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
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