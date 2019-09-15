РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Ростов» и «Динамо» проведут заключительные матчи девятого тура РПЛ

Динамо — Уфа
0 – 0
Перерыв
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся два заключительных матча. Московское «Динамо» на домашнем стадионе примет башкирскую «Уфу». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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