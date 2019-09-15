В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся два заключительных матча. Московское «Динамо» на домашнем стадионе примет башкирскую «Уфу». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Спорт день за днем

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Спорт день за днем

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Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

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Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.

Хоккей Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.

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Происшествия На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении 23-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Политика Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Россию Премьер-министр Государственного совета КНР Ли Кэцян прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным официальным визитом в Россию.

Футбол Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

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Кино Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.