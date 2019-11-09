РПЛ
Матч ТВ«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
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