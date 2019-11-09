РПЛ

ODDS.ruODDS.ru«Тамбов» на выезде обыграл «Ростов»

В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.
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«Ростов» на своём поле проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

Чемпионат10:25

«Тамбов» в гостях обыграл «Ростов» и одержал третью победу подряд после отставки Григоряна

Спорт-Экспресс10:25

«Тамбов» на выезде одержал волевую победу над «Ростовом»

Sport24.ru10:25

«Ростов» - «Тамбов» - 1:0: Сигурдарсон ударом головой открывает счёт. ВИДЕО

Sport.ru09:00

«Ростов» дома проиграл «Тамбову», Мелкадзе вновь забил

Матч ТВ10:25

«Ростов» дома проиграл «Тамбову», Мелкадзе вновь забил

Sportbox.RU10:25

«Тамбов» в гостях одержал волевую победу над «Ростовом»

Советский спорт10:25
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
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Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
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Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
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Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце

Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
ToDay News Ufa 05:43
Футбол

Брендан Роджерс может сменить Эмери в «Арсенале»

В случае победы "Лестера" в предстоящем матче Унаи Эмери может покинуть свой пост в ближайшие дни.
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Происшествия

Стало известно, как преподаватель СПбГУ убил свою студентку

Газета.Ru 09:27
Общество

В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона

Независимая газета 09:43
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Здоровье

Обязательно ли есть супы, поведали эксперты

Эксперты поделились мнением, обязательно ли есть супы, или можно отказаться от их употребления.
Пермь открытая 09:17
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

РИА Новости 01:02
Политика

Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ

В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика

Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».
RT на русском 08:24
Игры

На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
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Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В пятницу, 8 ноября, начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, сообщает «Крыминформ».
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Футбол

Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса

Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
РИА Новости 09:00
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Единоборства

В Москве пройдет UFC Fight Night 163

В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
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Армия и оружие

Первый серийный Су-57 ВКС России получат до конца года

08.11.2019 Заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где производятся летающие машины, пообещал, что воздушно-космические силы РФ получат первый серийный истребитель еще до конца этого года.
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Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
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Политика

Майкл Блумберг официально стал кандидатом в президенты США

Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, официально стал одним из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.
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Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
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Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена

30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04
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«Русский Прадо» получит новую силовую установку

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