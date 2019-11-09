РПЛ
ODDS.ru«Тамбов» на выезде обыграл «Ростов»
В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.
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Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
Футбол
Брендан Роджерс может сменить Эмери в «Арсенале»
В случае победы "Лестера" в предстоящем матче Унаи Эмери может покинуть свой пост в ближайшие дни.
Общество
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Здоровье
Обязательно ли есть супы, поведали эксперты
Эксперты поделились мнением, обязательно ли есть супы, или можно отказаться от их употребления.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Политика
Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В пятницу, 8 ноября, начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, сообщает «Крыминформ».
Футбол
Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса
Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 ВКС России получат до конца года
08.11.2019 Заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где производятся летающие машины, пообещал, что воздушно-космические силы РФ получат первый серийный истребитель еще до конца этого года.
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Политика
Майкл Блумберг официально стал кандидатом в президенты США
Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, официально стал одним из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
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