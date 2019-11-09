В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Игры На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Футбол Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.