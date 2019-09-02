В области больше нет стадионов, которые бы соответствовали уровню РПЛ. Вероятность того, что клуб продолжит играть в Краснодаре или Волгограде, присутствует, — сообщил 161.RU Денис Штанько. Ближайший домашний матч «Ростов» должен провести 15 сентября против грозненского «Ахмата».

ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»

Происшествия Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Футбол «Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Энергетика Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой» Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

Общество Ураган «Дориан» снизился до третьей категории Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Музыка Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Происшествия У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.

Политика Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.

Политика В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Политика Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Клуб второй французской лиги пытался уговорить Неймара перейти к ним За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку попытался организовать трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.