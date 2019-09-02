Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Управляющая компания "Ростов Арены" "Спорт-Ин" направила в футбольный клуб "Ростов" проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона. Команда может оказаться за пределами арены ЧМ-2018 и вернуться на стадион "Олимп-2".

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