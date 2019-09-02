Футбол
Pravda.Ru«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
Управляющая компания "Ростов Арены" "Спорт-Ин" направила в футбольный клуб "Ростов" проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона. Команда может оказаться за пределами арены ЧМ-2018 и вернуться на стадион "Олимп-2".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спорт-Инжиниринг»: вопрос о расторжении договора с «Ростовом» по аренде стадиона не стоит
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:12
«Ростов» может переехать в Краснодар или Волгоград из-за собственника «Ростов Арены»
Реальное времявчера в 09:53
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Газета.Ru вчера в 03:32
Единоборства
Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна
ТАСС вчера в 14:46
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
RT на русском вчера в 22:49
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
Новосибирский завод показал ракеты на авиасалоне в Московской области
RuNews24.ru вчера в 23:19
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Авто
Фотошпионы запечатлели салон новой Kia Optima
Седан KIA Optima третьего поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, готовится к премьере.
Автоновости дня вчера в 07:33
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Авто
Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan
Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.
Авторевю вчера в 05:45
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском вчера в 20:43
Космос
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС вчера в 11:08
Общество
Во Владивостоке завершается подготовка к юбилейному ВЭФ
Во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ ведутся финальные подготовительные работы к встрече гостей и участников юбилейного Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 19:46
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал вчера в 15:31
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец вчера в 12:26