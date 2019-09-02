Футбол

Вести.RuВести.Ru«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»

Футбольный клуб "Ростов" рискует лишиться возможности проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена". Договор между клубом, выступающим в роли арендатора, и управляющей компанией стадиона – "Спорт-Инжиниринг", должен был быть расторгнут 13 августа.
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ФК «Ростов» получил предложение о расторжении договора аренды со стадионом «Ростов-Арена»

Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.
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