Футбол
Вести.Ru«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Футбольный клуб "Ростов" рискует лишиться возможности проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена". Договор между клубом, выступающим в роли арендатора, и управляющей компанией стадиона – "Спорт-Инжиниринг", должен был быть расторгнут 13 августа.
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с чего всё началось
Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.ТАСС09:24
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«Спорт-Инжиниринг»: вопрос о расторжении договора с «Ростовом» по аренде стадиона не стоит
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