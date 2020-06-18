Коронавирус
Газета.Ru«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи". Под вопросом проведение еще двух матчей команды, что может сломать для нее весь сезон. Перенос зависит от воли РФС и сочинцев.
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Политика
Путин назвал саммит «ядерной пятерки» подтверждением духа союзничества
«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — написал Путин.
Известия 14:32
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина
Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
РИА Новости 07:34
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу
Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
TV BRICS 07:14
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам
Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали «отмену развода»
Фанаты в комментариях выражают мнение о том, что Джиган с женой умышленно обманули подписчиков ради популярности, а сейчас празднуют отмену «липового развода».
Актуальные Новости 14:20
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Хоккей
Никита Филатов завершил карьеру
Последним клубом 30-летнего Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 форвард набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
Горобзор.ру 11:24
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
РИА Новости вчера в 16:48
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили министру строительства и ЖКХ предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах.
Моя Москва.онлайн 01:16
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия 14:09
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
Общество
Погибла актриса Галина Дашевская
В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57