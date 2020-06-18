Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи". Под вопросом проведение еще двух матчей команды, что может сломать для нее весь сезон. Перенос зависит от воли РФС и сочинцев.

«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»

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