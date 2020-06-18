Коронавирус
Газета.Ru«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи". Под вопросом проведение еще двух матчей команды, что может сломать для нее весь сезон. Перенос зависит от воли РФС и сочинцев.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия
Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился
Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).
АСТВ 18:26
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Здоровье
Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%
Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Кино
Нолан призвал смотреть «Довод» в кинотеатре
Кинематографист призвал наслаждаться видеорядом и оценить результат работы съемочной группы.
iReactor 13:07
Политика
Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП
РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 15:58
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Газета.Ru 10:35
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Транспорт
Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности.
РБК 16:12
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Футбол
Кузбасские спортивные школы получат деньги за подготовку Головина
VSE42.RU вчера в 11:52
Происшествия
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными
«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе.
Профиль 16:20
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Экономика
Пассажиров поддержат на плаву
В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».
Коммерсантъ 18:50
Единоборства
Плющенко хочет устроить спарринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию.
News.ru 02:48
Общество
Михаил Пиотровский: Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Константин Баканов: Эрмитаж под давлением * * * Материал вышел в издании "Собеседник" № 22-2020 под заголовком "Михаил Пиотровский: Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина".
Собеседник 19:08
Здоровье
В Приангарье созданы десятки медицинских бригад для выездов к пожилым
Иркутск, 18 июня 2020, 12:25 — REGNUM В Иркутской области, согласно поручению главы региона Игоря Кобзева, создано 68 медицинских бригад для обследования пожилых людей на дому.
REGNUM 05:25