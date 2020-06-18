Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб продолжает готовиться к матчу 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Ранее стало известно, что ростовский клуб ушел на двухнедельный карантин из-за шести обнаруженных случаев заболевания коронавирусом.

«Сочи» готовится к матчу с «Ростовом» в штатном режиме

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