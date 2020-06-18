Коронавирус
Матч ТВ«Сочи» готовится к матчу с «Ростовом» в штатном режиме
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб продолжает готовиться к матчу 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Ранее стало известно, что ростовский клуб ушел на двухнедельный карантин из-за шести обнаруженных случаев заболевания коронавирусом.
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Матч «Сочи» — Ростов не состоится 19 июня. У 6 игроков ростовской команды обнаружен коронавирус
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Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
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О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
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