Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Сочи» готовится к матчу с «Ростовом» в штатном режиме

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб продолжает готовиться к матчу 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Ранее стало известно, что ростовский клуб ушел на двухнедельный карантин из-за шести обнаруженных случаев заболевания коронавирусом.
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