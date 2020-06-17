Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

В первом матче после возобновления Премьер-лиги «Ростов» должен был сыграть с «Сочи» на стадионе «Фишт» 19 июня. Ранее сообщалось, что матч «Сочи» – «Ростов» под угрозой срыва из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в донском клубе.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на 2-недельный карантин, матч с «Сочи» отменен

Sport24.ru13:00

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

У Еременко, Попова, Норманна подозрение на коронавирус, «Ростов» садится на карантин

Советский спорт10:41

«Ростову» могут засчитать технические поражения в матчах с «Сочи» и «Арсеналом»

Metaratings11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

Мослента 15 июня в 12:10
59
Происшествия

Михаила Ефремова привезли на допрос

Интерфакс 08:20
104
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
19
Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
1
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
42
Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
1,9K
Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
3K
Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
73
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Технологии

Boston Dynamics начала продавать свою робо-собаку Spot

В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
53
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
423
Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

ИА REX 06:40
195
Кино

Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»

Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру 11:18
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
12
Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
484
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Экономика

Смольный ограничил рост тарифов на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля.
Город+ 11:53
2
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
127
Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
768
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,3K
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
2K
Футбол

Полузащитник «Спартака» Игнатов хочет перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов планирует продолжить карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:26
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
622
Футбол

Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины

Евро-футбол.ру 08:56
Общество

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Вести.Ru 12:54
Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
1,7K
Космос

«Спектр-РГ» просканировал звездное небо

TelecomDaily 14 июня в 19:05
15
Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное