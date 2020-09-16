"Ростов" направил письмо с обращением президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, сообщает "Спорт-Экспресс". Письмо связано со вспышкой коронавирусной инфекции в волгоградском "Роторе". Матч команды с "Краснодаром" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был отменен.