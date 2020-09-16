«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину
"Ростов" направил письмо с обращением президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, сообщает "Спорт-Экспресс". Письмо связано со вспышкой коронавирусной инфекции в волгоградском "Роторе". Матч команды с "Краснодаром" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был отменен.В источнике
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Президент РПЛ Прядкин настаивает на проведении матча «Ротор» — «Ростов»
Metaratings16 сентября в 16:19
«Ростов» подтвердил, что обратился к президенту РПЛ по матчу с «Ротором»
Bobsoccer16 сентября в 11:44