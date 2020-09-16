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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

"Ростов" направил письмо с обращением президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, сообщает "Спорт-Экспресс". Письмо связано со вспышкой коронавирусной инфекции в волгоградском "Роторе". Матч команды с "Краснодаром" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был отменен.В источнике
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Спорт-Экспресс

Карпин был прав. Чемпионат России проводит Роспотребнадзор, а не РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 13:40
ИА Городские вести. Волгоград

«Ростов» просит РПЛ отменить матч с «Ротором»

ИА Городские вести. Волгоград16 сентября в 11:59
Высота 102

От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусом

Высота 102вчера в 02:54
Metaratings

Президент РПЛ Прядкин настаивает на проведении матча «Ротор» — «Ростов»

Metaratings16 сентября в 16:19
КП - Волгоград

Ростов не хочет играть с Ротором

КП - Волгоград16 сентября в 12:14
BetOn

Глава РПЛ Прядкин своеобразно отреагировал на вопросы про письмо «Ростова»

BetOnвчера в 07:32
Bobsoccer

«Ростов» подтвердил, что обратился к президенту РПЛ по матчу с «Ротором»

Bobsoccer16 сентября в 11:44