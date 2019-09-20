Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»

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Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
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«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»

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«Пришла пора выяснить, кто живет на дне океана». «Ростов» анонсировал матч с «Динамо»

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«Ростов» — о матче с «Динамо»: пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана

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