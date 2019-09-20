Футбол
ProstoProSport«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Армия и оружие
Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая
Совбез ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — выступили против.
Политика Сегодня вчера в 14:27
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 18 сентября в 06:42
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 10:33
Происшествия
В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста вчера в 06:45
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° вчера в 13:35
Наука
Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские
Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.
Naked Science 17 сентября в 02:02
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
РИА Новости 13:51
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
Шоу-бизнес
Рэпера Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Создатели реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ работают над новым сезоном проекта.
Bimru.ru 12:42
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Происшествия
Двое жителей Приангарья заблудились в тайге, отправившись за грибами
REGNUM 18 сентября в 22:53
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском 16:14
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак против Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что не намерены впредь вести ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, так как власти этой страны предложили им перемирие.
Московский Комсомолец 15:49
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Здоровье
Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 08:30
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском вчера в 07:42
Авто
Mazda отзывает в России 206 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru 04:26
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие
Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
Дни24 18 сентября в 14:00