Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ростов» объяснил, почему Еременко и Сигурдссон не сыграют с ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.
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