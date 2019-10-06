Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.

«Ростов» объяснил, почему Еременко и Сигурдссон не сыграют с ЦСКА

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.

Политика Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Происшествия Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.

Авто Составлен топ-3 доступных японских кроссоверов Специалисты издания tarantas.news назвали тройку самый популярных кроссоверов японских марок, которые доступны на российском рынке.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

Гаджеты Nokia выпустила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp Финская компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip — классическую раскладушку с новыми функциями.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Политика Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

Интернет В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Политика В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.

Армия и оружие В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан» В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Шоу-бизнес Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып «Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.

Футбол Футболисты «Ювентуса» нанесли «Интеру» первое поражение в сезоне Миланский "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу, уступив на своем поле туринскому "Ювентусу" в матче седьмого тура серии А.

Происшествия Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Футбол Глушаков показал фото из бани и подколол жену Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».

Политика Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.