Футбол
ТАССПавел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова". Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0).
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Футбол
Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Армия и оружие
База ВМФ России в Тартусе получила новые технические возможности
Открытие судоремонтного комплекса на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус расширяет её технические возможности и укрепляет позиции российского флота в Средиземном море, сообщает 26 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя командира оперативного командования ВМФ в дальней морской зоне Евгения Гущина.
REGNUM 26 сентября в 12:45
Культура
«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Телеканал 360° 07:15
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Единоборства
Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом
Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке с Шамилем Шахбулатовым проиграл нокаутом.
Чемпионат вчера в 21:53
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США
В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Футбол
«Интер» одержал шестую победу в Серии А подряд
В шестом туре Серии А «Интер» победил «Сампдорию» (3:1) в гостях, несмотря на то что весь второй тайм провел в меньшинстве.
Бомбардир.ру 14:16
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты.
Lenta.ru 04:22
Футбол
Кутепов провел тренировку в защитной маске
Защитник «Спартака» Илья Кутепов провел тренировку в защитной маске перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Спорт-Экспресс 14:44
Наука
Ученые выяснили, что может препятствовать появлению рака
Петербургский дневник 05:15
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Футбол
Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао
Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.
Евро-футбол.ру 08:54
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым
Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 13:55
Армия и оружие
Хуситы похвалились пленением тысяч саудовских военных
Военное дело 11:37
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Политика
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36