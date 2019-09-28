Футбол

ТАССТАССПавел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова". Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0).
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