Футбол

RT на русскомRT на русском«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что Мамаев присутствует на матче 11-го тура «Ростов» — «Динамо».
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«Ростов» презентовал видео о подписании контракта с Мамаевым

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