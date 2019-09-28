17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что Мамаев присутствует на матче 11-го тура «Ростов» — «Динамо».

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

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