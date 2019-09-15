Вскоре численное преимущество дальним ударом реализовал Маттиас Норман. "Ростов" сохранил победный счет 2:1 и, набрав 20 очков, догнал лидеров "Краснода" и "Зенит". Однако ростовчане из-за разницы мячей занимают третье место.

Политика Владимир Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния Трёхсторонний саммит Россия – Турция – Иран проходит сегодня в Анкаре. Основной темой его была заявлена ситуация в Сирии.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Экономика Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.

Происшествия Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.

Футбол Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру» Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе.

Футбол Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа подписал новый контракт с клубом, сообщает Daily Mirror.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Шоу-бизнес Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Происшествия Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в деле Павла Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, и не исключает обращение в прокуратуру.

Футбол Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Челси» «Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Политика В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Культура Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.

Происшествия Под Калининградом в море погиб турист из Латвии В Зеленоградске Калининградской области 15 сентября погиб турист из Латвии, которого волной смыло с променада.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.