Футбол
Вести.Ru«Ростов» обыграл «Ахмат» и догнал лидеров
Вскоре численное преимущество дальним ударом реализовал Маттиас Норман. "Ростов" сохранил победный счет 2:1 и, набрав 20 очков, догнал лидеров "Краснода" и "Зенит". Однако ростовчане из-за разницы мячей занимают третье место.
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Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
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Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
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Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
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Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
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Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
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В Зеленоградске Калининградской области 15 сентября погиб турист из Латвии, которого волной смыло с променада.
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В России изменятся правила ухода в отпуск
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Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
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