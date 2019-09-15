Футбол

Вести.RuВести.Ru«Ростов» обыграл «Ахмат» и догнал лидеров

Вскоре численное преимущество дальним ударом реализовал Маттиас Норман. "Ростов" сохранил победный счет 2:1 и, набрав 20 очков, догнал лидеров "Краснода" и "Зенит". Однако ростовчане из-за разницы мячей занимают третье место.
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