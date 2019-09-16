РПЛ
Коммерсантъ«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией.
РБК 07:32
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Авто
Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт
Более 211 тысячам граждан предоставлены налоговые льготы на транспорт.
КП - Тюмень 03:58
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Происшествия
В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом
Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
ТАСС 07:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье
Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru 09:04
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия 21:15
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки 04:46
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе: Мама старается не лезть в тренировочный процесс
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду в юниорской возрастной категории, рассказали, участвует ли Этери Тутберидзе в тренировочном процессе.
Нева Спорт 12:58
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 22:38
Футбол
«Краснодар» в результативном матче переиграл «Крылья Советов»
В рамках девятого тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Крылья Советов». Команды забили шесть мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:00
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Теннис
Румынский телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной
Телеведущий Раду Банчу сравнил теннисистку Серену Уильямс с обезьяной на национальном телевидении Румынии.
VSE42.RU 21:58
Армия и оружие
Раскрыт странный план НАТО против советских подлодок
НАТО опробовало странную идею на британско-канадских учениях.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
ТК Звезда 14 сентября в 17:44