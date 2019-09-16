РПЛ
Газета.Ru«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды. Счет в матче открыл "Ахмат", когда Одисе Роши на 19-й минуте игры реализовал пенальти.
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