Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Хорен Байрамян, также отличился Эльдор Шомуродов.

Здоровье Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.

Происшествия На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.

Культура Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.

Политика Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина требует баснословные алименты от экс-короля Малайзии По сообщениям инсайдеров, обладательница титула «Мисс Москва-2015» потребовала от Мухаммада V элитное жилье в Лондоне и Москве, также она хочет получать два миллиона рублей в месяц.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Политика Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Здоровье В РПЦ уточнили, какой аборт не является грехом Представитель Русской православной церкви (РПЦ) заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, какой аборт не считается грехом.

Политика Венгрия отбирает выданные украинцам паспорта Как пояснил Москаль, паспорта государства часто получали не этнические венгры, а обычные украинцы, которые покупали справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в период подчинения Венгрии или Австро-Венгрии.

Политика Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ Американская разведка отправила в Центрально-Африканскую Республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Политика Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Гаджеты Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.

Здоровье Эксперты: россияне стали меньше употреблять алкоголь По данным Всемирной организации здравоохранения, в России заметно сократилось потребление алкоголя, что способствовало увеличению продолжительности жизни в стране.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в титульном бою В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Футбол Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.

Футбол Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном» Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.