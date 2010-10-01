РПЛ

Газета MetroГазета Metro«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Команда Валерия Карпина набрала 26 очков после 12 туров Российской Премьер-Лиги и делит первое место в турнирной таблице с "Зенитом" и "Локомотивом", опережая их только по дополнительным показателям.
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