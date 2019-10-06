РПЛ

RuNews24.ruRuNews24.ru3:1: «Ростов» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 6 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Футбольный клуб «Ростов», который сегодня встретился с ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершил матч со счетом 3:1 в свою пользу и вышел на первое место. Таким образом, ростовчане прервали 5-матчевую победную серию армейцев в РПЛ.
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