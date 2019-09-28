РПЛ

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Футбольный клуб «Ростов» обыграл на своем поле столичное «Динамо» со счетом 3:0. Матч прошел в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Голы во время матча забили Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов. Это произошло на 25, 37 и 82-й минутах соответственно.
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