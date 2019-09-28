РПЛ
Вечерняя Москва«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
|16′
Себастьян Шиманьски
|22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
|25′
Эльдор Шомуродов
|37′
|46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
|47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
|54′
Ивелин Попов
|64′
|66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|67′
|68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
|70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
|81′
Бактиер Зайнутдинов
|82′
|84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
|86′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
26
Саплинов
47
Долгов
31
Лещук
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
88
Хильемарк
5
Филипп
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Игбоун
9
Н`Жи
Динамо
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Ростов» обыграл на своем поле столичное «Динамо» со счетом 3:0. Матч прошел в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Голы во время матча забили Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов. Это произошло на 25, 37 и 82-й минутах соответственно.
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