Футбольный клуб «Ростов» обыграл на своем поле столичное «Динамо» со счетом 3:0. Матч прошел в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Голы во время матча забили Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов. Это произошло на 25, 37 и 82-й минутах соответственно.

«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

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