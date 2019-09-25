"Ростов" Валерия Карпина одержал победу в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России, переиграв на выезде саранскую "Мордовию". В первом тайме зрители голов не увидели, а в начале второй половины встречи один из лидеров Российской премьер-лиги заработал пенальти, который реализовал Ивелин Попов.

Спорт день за днем

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Футбол «Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России «Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Дмитрия Черышева обыграла «Краснодар».

Футбол Кононов объяснил, влияет ли на «Спартак» давление трибун Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) рассказал, как относится к критике с трибун.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Xiaomi в этом году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha Новый смартфон, который уже признали самым необычным в 2019 году, был представлен 24 сентября. Более подробно о новинке сообщалось ранее.

Путешествия Пулково планирует открыть десятки новых рейсов в Европу В список новых направлений, на которые Пулково рассчитывает получить разрешение Минтранса в рамках седьмой «свободы воздуха», не вошла ни одна азиатская страна.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Футбол Балтика — Локомотив 0:0 (1-й тайм) Главный тренер москвичей перед матчем заявил, что основному составу дали возможность отдохнуть.

Политика Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский смог добиться прогресса в отношениях с Россией.

Политика Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

Политика Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Шоу-бизнес Джессика Симпсон похудела на 100 килограммов После потери лишних килограммов Джессика помолодела лет на 15.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Кино Warner Bros. выступила с заявлением о ситуации с «Джокером» Киностудия Warner Bros. выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с фильмом "Джокер", обилие насилия в котором вызвало неоднозначную реакцию в американском обществе.