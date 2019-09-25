"Ростов" Валерия Карпина одержал победу в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России, переиграв на выезде саранскую "Мордовию". В первом тайме зрители голов не увидели, а в начале второй половины встречи один из лидеров Российской премьер-лиги заработал пенальти, который реализовал Ивелин Попов.

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