Футбол
ProstoProSport«Ростов» обыграл «Мордовию» в Кубке России
|51′
Ивелин Попов
|57′
Александр Саплинов
"Ростов" Валерия Карпина одержал победу в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России, переиграв на выезде саранскую "Мордовию". В первом тайме зрители голов не увидели, а в начале второй половины встречи один из лидеров Российской премьер-лиги заработал пенальти, который реализовал Ивелин Попов.
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