Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Происшествия СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.

Армия и оружие На верфи Naval Group порезали сталь для головного фрегата типа FDI 24 октября 2019 года на верфи французской компании Naval Group в Лорьяне состоялась церемония резки стали головного фрегата типа FDI (Fregate de Defence et Intervention).

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Общество Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Политика ООС: добровольцы на видео с Зеленским не представляют ВСУ Пресс-служба штаба Операции объединённых сил заявила, что вооружённые радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Происшествия В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Происшествия Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Культура Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.

Экономика Женщина-миллиардер из Африки намерена инвестировать в Россию Женщина-миллиардер по версии Forbes планирует инвестировать в соотвествующие отрасли РФ, сообщает 27 октября ТАСС.

Культура Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью» Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Гаджеты Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках В сети появилась информация о том, что корпорация Microsoft планирует выпустить специальную версию Windows 10 с модулем, адаптирующем систему для ноутбуков - Windows 10X.