РПЛ

News.ruNews.ru«Ростов» обыграл «Сочи» в домашнем матче чемпионата России

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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