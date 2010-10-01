РПЛ

ProstoProSportProstoProSport«Ростов» обыграл в гостях ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Московский ЦСКА проиграл дома «Ростову» с в рамках 12-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет на 11-й минуте открыл игрок гостевой команды Хорен Байрамян.
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