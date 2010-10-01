Московский ЦСКА проиграл дома «Ростову» с в рамках 12-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет на 11-й минуте открыл игрок гостевой команды Хорен Байрамян.

«Ростов» обыграл в гостях ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

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