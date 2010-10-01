Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Ростов» обыгрывает ЦСКА после первого тайма благодаря дублю Байрамяна

Завершился первый тайм 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Команда Валерия Карпина выигрывает по итогам первой половины встречи со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Хорен Байрамян.
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