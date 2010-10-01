Футбол
Бомбардир.ру«Ростов» обыгрывает ЦСКА после первого тайма благодаря дублю Байрамяна
Завершился первый тайм 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Команда Валерия Карпина выигрывает по итогам первой половины встречи со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Хорен Байрамян.
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Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
Представитель Зеленского озвучил «расценки» за участие в вече в Киеве
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве.
Экономика сегодня 10:51
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Политика
Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 04 октября в 14:04
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Культура
Охинская красавица прошла в следующий раунд шоу «Танцы на ТНТ»
Уроженка Сахалинской области Ольга Сницарь прошла в следующий раунд шестого сезона шоу «Танцы на ТНТ».
РИА Сахалин-Курилы 01:47
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Российская газета 09:34
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Политика
МИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22