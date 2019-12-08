РПЛ
Московский Комсомолец«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги. Команда Валерия Карпина забили четыре мяча в ворота Александра Максименко. На это хозяева поля ответили только одним голом.
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Футболисты «Спартака» разгромно проиграли на «Открытии Арене» «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ
Агентство Москвавчера в 12:55
Зайнутдинов: «Еременко — сумасшедший футболист, которого „Ростову“ не хватает»
Sport24.ruвчера в 14:25
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