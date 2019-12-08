РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги. Команда Валерия Карпина забили четыре мяча в ворота Александра Максименко. На это хозяева поля ответили только одним голом.
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