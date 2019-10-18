Футбол
RT на русском«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала фото с тренировки, на которых изображён новичок команды полузащитник Павел Мамаев. Фото опубликовано в Twitter клуба.
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru вчера в 03:17
Политика
Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии
Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в Бельгии в офис прокурора в Брюсселе, в связи с тем, что Верховный суд Испании ранее на этой неделе издал третий международный ордер на его задержание.
Интерфакс 05:57
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Политика
В Госдуме предложили совмещать полномочия губернатора и сенатора
В Госдуме предложили совмещать полномочия губернатора и сенатора Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил разрешить совмещение должностей губернатора или спикера регионального парламента с полномочиями члена Совета Федерации.
Русский дедлайн вчера в 06:35
Кино
Загадочника в «Бэтмене» может сыграть Пол Дано
Пол Дано, известный по оскароносному фильму «Нефть», моет сыграть главного злодея «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Культуромания 02:49
Гаджеты
Motorola анонсировала новый смартфон-раскладушку RAZR
Выход гаджета анонсирован на 13 ноября. Данных о стоимости новинки пока нет. Но эксперты считают, что она будет стоить полторы тысячи евро.
RuNews24.ru 05:45
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2019 года
Японская Toyota с капитализацией 56,236 млрд долларов стала самым дорогим автомобильным брендом мира в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 05:47
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Россия предложила перенести Первый комитет ГА ООН из США
По данным источников в ООН, Российская Федерация предложила перенести Первый комитет ГА ООН из американского Нью-Йорка в Вену (Австрия) или Женеву (Швейцария).
Planet Today 02:16
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Технологии
Скрытый майнер Monero внедрили в аудиофайлы WAV
Хакеры внедрили скрытый майнер Monero в аудиофайлы WAV, об этом сообщают специалисты компании BlackBerry Cylance.
РБК 06:01
Общество
Facebook удалил страницу проекта RT с рецептами русской кухни
Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
ФАН 02:21
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису
Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05