Новобранец футбольного клуба «Ростов» полузащитник Павел Мамаев набирает игровую форму после освобождения из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба в официальном. Напомним, в сентябре Мамаев и его друг Александр Кокорин освободились из колонии по УДО.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Политика Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа Ранее телеканал BBC сообщал со ссылкой на источники, что турецкий лидер якобы выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.

Происшествия Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.

Экономика Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет SCMP отмечает, что целевой диапазон роста экономики Китая на 2019 году установлен властями страны на уровне 6 – 6,5%.

Единоборства Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Экономика Минимальную цену на сахар предложили ввести в России Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.

Футбол Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Футбол Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.

Футбол Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022 Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

Происшествия Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.

Политика Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Общество Эксперт рассказал, чем заменить пластиковые пакеты Заменить пластиковые пакеты можно многоразовыми мешками из ткани или органзы, в которых можно носить продукты, считает экотренер Роман Саблин.

Футбол Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.

Происшествия На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.

Культура Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.