Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Ростов» опубликовал фото тренировок Мамаева

Новобранец футбольного клуба «Ростов» полузащитник Павел Мамаев набирает игровую форму после освобождения из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба в официальном. Напомним, в сентябре Мамаев и его друг Александр Кокорин освободились из колонии по УДО.
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