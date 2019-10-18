Футбол
МК-Спорт«Ростов» опубликовал фото тренировок Мамаева
Новобранец футбольного клуба «Ростов» полузащитник Павел Мамаев набирает игровую форму после освобождения из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба в официальном. Напомним, в сентябре Мамаев и его друг Александр Кокорин освободились из колонии по УДО.
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Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
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В Лондоне осужден внук экс-президента Казахстана Назарбаева
Суд в Лондоне приговорил 28-летнего внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана к году лишения свободы условно.
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Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
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Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
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Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
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Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в шутку предложила провести часть Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.
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Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
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Lenta.ru 06:30
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
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Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
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«Русский Прадо» от УАЗа: Роспатент опубликовал детали
«Русский Прадо» обзаведется совершенно новыми мультимедийными комплексами различных конфигураций (для разных комплектаций) и полностью пересмотренным центральным тоннелем.
Letnews.ru вчера в 05:10
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
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В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
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Политика
Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
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Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
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Стартовали продажи первого смартфона с экраном-водопадом и камерой на 64 Мп в России
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
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Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
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Lenta.ru вчера в 11:08
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Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38