Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала фотографии с тренировки спортсменов, на которых в частности изображен полузащитник Павел Мамаев. В сообщении «Ростова», размещенном в Twitter отмечается, что спортсмен постепенно набирает форму.

В Ростове рассказали о первых тренировках Мамаева

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