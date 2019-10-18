Футбол
ПрофильВ Ростове рассказали о первых тренировках Мамаева
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала фотографии с тренировки спортсменов, на которых в частности изображен полузащитник Павел Мамаев. В сообщении «Ростова», размещенном в Twitter отмечается, что спортсмен постепенно набирает форму.
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Происшествия
Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта
Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Газета.Ru 04:38
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Космос
Астрономы наблюдали гибель планет земного типа
Например, внутренние планеты Солнечной системы образовались в условиях сравнительного изобилия кислорода, однако объяснить это до сих пор не удается, а значит, нельзя сказать, насколько уникальна такая ситуация в Галактике.
Naked Science 03:36
Общество
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 04:06
Технологии
Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет
Афиша Daily 16 октября в 12:30
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Общество
В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник
В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя
РИА Новости 04:38
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 16 октября в 09:12
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
RT на русском вчера в 20:39
Общество
Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет
Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
Суть событий вчера в 10:10
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество
SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram
В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
РБК 03:00
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Афиша Daily вчера в 06:54
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП
Рост ВВП в III квартале нынешнего года ускорился до 1,9% по сравнению с 0,9% во II квартале.
Российская газета вчера в 11:41