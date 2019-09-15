Футбол
Панорама Ростова-на-Дону«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов-Арена". Ростовчане начали матч активно, однако пропустили несколько прекрасных возможностей распечатать ворота соперника.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Здоровье
Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет
В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет.
RT на русском 01:28
Происшествия
Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.
Газета.Ru 02:33
Энергетика
Нефть Brent и WTI дорожает на 15%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 15,3% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС вчера в 14:00
Гаджеты
OnePlus объявила дату презентации OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro
После нескольких незначительных утечек компания OnePlus объявила точную дату официального дебюта новой серии смартфонов OnePlus 7T.
MobiDevices вчера в 09:36
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
США навечно запретили госзакупки продукции «Лаборатории Касперского»
Суд запретил госорганам США использовать ПО "Лаборатории Касперского" Аналогичный временный запрет действовал с 1 октября 2018 года и был закреплен в законе об оборонных закупках.
Право.ру 01:43
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Здоровье
Дефицит медицинских работников в Башкирии уменьшается
В текущем году в больницах Башкортостана медицинских работников стало больше на 178 человек.
Панорама (Благовещенск) вчера в 06:59
Культура
Путин поздравил кинорежиссёра Владимира Меньшова с юбилеем
Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и актёра Владимира Меньшова с юбилеем.
REGNUM 03:10
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело вчера в 06:44
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Киберспорт
Разработчики инди-игр жалуются на обновлённую систему рекомендаций Steam
На прошлой неделе разработчики Steam из компании Valve рассказали об обновлённой системе рекомендаций магазина.
Игромания.ру 03:11
Политика
Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили
В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза.
Военное обозрение вчера в 23:54
Финансы
Манат отвоевал утраченные позиции
Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар.
Sputnik Азербайджан 02:44
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Футбол
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Lenta.ru 15 сентября в 04:24
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru вчера в 05:02
Футбол
«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми
Sport24.ru вчера в 14:44
Экономика
Акции АФК «Система» дорожали на 8,3% на новости о buyback
Акции АФК "Система" в начале торгов на Московской бирже дорожали на 8,3%, до 13,48 рубля за штуку на новостях об обратном выкупе акций на 3 млрд рублей.
Интерфакс 03:28
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Происшествия
В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая
Российская газета 01:59
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Челябинске: есть пострадавший
В Челябинске пожар на нефтебазе привёл к травмированию одного человека. Об этом сообщает областное управление МЧС.
REGNUM 03:28
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12