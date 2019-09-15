Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги. Матч проходил на стадионе "Ростов-Арена". Ростовчане начали матч активно, однако пропустили несколько прекрасных возможностей распечатать ворота соперника.

«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ

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