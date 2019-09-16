РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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