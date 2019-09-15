РПЛ
Коммерсантъ«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости 19:38
Гаджеты
AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
Ferra 08:17
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
Газета.Ru 08:22
Культура
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Наука
Швейцарские инженеры создали инновационный бионический протез руки
Новый протез руки создан швейцарскими инженерами на стыке двух наук.
Ugpressa.ru вчера в 10:55
Космос
Крымский астроном-любитель обнаружил новую межзвёздную комету
Машины и Механизмы 08:55
Единоборства
Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном
RT на русском 08:34
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
РИА Новости 07:43
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом
В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру 09:40
Политика
Атаки на Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре
Нападения на нефтяные промыслы Saudi Aramco в Саудовской Аравии не являлись предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина с главами Ирана и Турции в Анкаре.
Ридус 13:14
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат 14:49
Единоборства
Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
Матч ТВ 10:12
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Экономика
В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 09:42
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Общество
Актеры в Голливуде получают больше актрис на $1,1 млн
SM News вчера в 05:49