РПЛ
Коммерсантъ«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Политика
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Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
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Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Дни24 14 сентября в 13:00
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В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
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Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти
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Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Общество
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
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Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
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РБК 08:06
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
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ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
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Авто
Россияне отказываются платить транспортный налог
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Автоновости дня вчера в 21:28
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Стоимость доллара упала ниже 64 рублей
В понедельник, 16 сентября в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 49 копеек. Его курс опустился до 63,85 рубля.
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РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» в ходе маневров в Тихом океане произвел успешный выстрел крылатой ракетой по мишени, имитировавшей вражеское судно, рассказал прессе глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
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