РПЛ
Коммерсантъ«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
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Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
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В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе
После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
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В Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Авто
Volkswagen Tiguan получил в России новую «зимнюю» спецверсию
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Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, вышедших на свободу во вторник, опубликовала фотографию с сыновьями после их освобождения.
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
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Общество
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В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова
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