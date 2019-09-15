Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову, ранее приговоренному к 4-м годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведении митинга.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Культура Скончался народный артист России Валерий Успенский Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.

Шоу-бизнес Ольга Бузова в образе мусульманки обозлила подписчиков 16 сентября в Москве состоялось открытие модного бутика Айшат Кадыровой. Одним из гостей мероприятия стала Ольга Бузова.

Происшествия В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.

Политика В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Происшествия В Москве женщина сбросила с моста двух детей В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Футбол Мать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, вышедших на свободу во вторник, опубликовала фотографию с сыновьями после их освобождения.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Футбол Кадыров прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что одобряет освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Общество На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах, сообщает "Коммерсант".

Политика В ООН назвали способ объединения Украины Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.

Энергетика Нефти предсказали серьезный обвал Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Наука ИИ Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний Специальный алгоритм научили с определенной точностью диагностировать 26 кожных заболеваний, сообщает новостное издание Evo-rus.com.