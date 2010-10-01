РПЛ
ЧемпионатПрезидент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Космос
«Роскосмос» построит специальный корабль для космических туристов
Строительство корабля доверено компании Space Adventures, которая должна подготовить запуск «такси» для космических туристов в 2021 году.
Srnsk 05:51
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Здоровье
В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы
ToDay News Ufa 14:00
Фигурное катание
Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada
Канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, выступающие в танцах на льду, выиграли домашний этап серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне.
RT на русском 15:47
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров
Мойка78 24 октября в 20:44
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости 03:22
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов
"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии.
Газета.Ru 16:31
Общество
У россиян за год выросли траты на личный автомобиль
За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 02:17
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо
Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Sports.ru 16:36
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Soccer.ru 16:17
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Политика
Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии
Известия вчера в 08:32
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30