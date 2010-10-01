РПЛ

ЧемпионатЧемпионатПрезидент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»

2 фото
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

ФК Ростов15:30

Эмоциональное заявление президента «Ростова» после победы над «Сочи»

Спорт-Экспресс15:44

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»

Чемпионат16:45

«Ростов» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Сочи»

Sportbox.RU16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Политика

Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Космос

«Роскосмос» построит специальный корабль для космических туристов

Строительство корабля доверено компании Space Adventures, которая должна подготовить запуск «такси» для космических туристов в 2021 году.
Srnsk 05:51
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Здоровье

В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы

ToDay News Ufa 14:00
Фигурное катание

Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Skate Canada

Канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, выступающие в танцах на льду, выиграли домашний этап серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне.
RT на русском 15:47
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров

Мойка78 24 октября в 20:44
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Армия и оружие

50 заключенных россиянок исчезли в Сирии

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости 03:22
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии.
Газета.Ru 16:31
Общество

У россиян за год выросли траты на личный автомобиль

За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 02:17
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

StarHit.ru 15:00
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо

Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Sports.ru 16:36
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Футбол

Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Soccer.ru 16:17
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Единоборства

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator

Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Происшествия

Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Политика

Украинские неонацисты отказались мириться с «хамом» Зеленским

Новый День 15:15
Политика

Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии

Известия вчера в 08:32
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное