РПЛ

Soccer.ruSoccer.ru«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 23 ноября
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
"Ростов" собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским "Динамо":Решение принято, будем подавать жалобу.
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«Ростов» отправит жалобу в РФС на судейство в матче с «Динамо»

Футбольный клуб "Ростов" подаст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в ростовском клубе.
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