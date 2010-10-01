Футбольный клуб "Ростов" подаст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в ростовском клубе.

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Ранее «СЭ» сообщил, что «Ростов» обратится по поводу действий судей матча с «Динамо» к главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Матч 17-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Динамо" завершился победой московской команды со счетом 2:1.

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«Ростов» пожалуется в РФС на судейство в проигранном матче с «Динамо»

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