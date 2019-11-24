Футбольный клуб "Ростов" подаст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в ростовском клубе.

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"Ростов" собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским "Динамо":Решение принято, будем подавать жалобу.

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«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»

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